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Главная » Мир » Политика
17:52 26 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Россия опять высылает украинского дипломата

В РФ объявили сотрудника посольства Украины персоной нон грата

Таким образом украинский дипломат должен покинуть страну до 1 мая. Об этом говорится в заявлении МИД РФ в понедельник, 26 апреля.

«В связи с недружественными действиями украинской стороны, которая 19 апреля сего года объявила «persona non grata» сотрудника посольства Российской Федерации в Киеве, и на основе принципа взаимности за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, «persona non grata» объявлен сотрудник посольства Украины в России. Ему предложено покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 30 апреля сего года», – говорится в сообщении.

При этом РФ грозит принять дополнительные меры, «если Киев продолжит враждебные действия против российских дипломатов».

«Украинская сторона предупреждена, что в случае продолжения враждебных действий против сотрудников российских дипломатических и консульских представительств в Украине на основе взаимности будут предприниматься дополнительные меры в отношении персонала украинских посольства, генеральных консульств и консульств в России», – добавили в МИД РФ.

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