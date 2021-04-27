Украинский ученый в знак протеста сжег свою диссертацию

Александр Ябчанка попросил лишить его ученой степени кандидата медицинских наук и призвал других ученых сделать аналогичный шаг.

Кандидат медицинских наук Александр Ябчанка сжег свою диссертацию в знак протеста против утверждения решения о защите кандидатской диссертации депутатом Верховной Рады от ОПЗЖ Иллей Кивой.

Соответствующее фото ученый опубликовал в Facebook.

«3 апреля 2014 года мне присудили ученую степень кандидата медицинских наук. Сегодня Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию. Комиссия из 13 членов единогласно проголосовала «за». Несмотря на это, мне в дальнейшем стыдно называться кандидатом наук. Это звание окончательно дискредитировано», – написал ученый.

Он также попросил лишить его ученой степени кандидата медицинских наук и призвал других ученых сделать аналогичный шаг.

«Прошу считать это официальным заявлением с требованием лишить меня ученой степени кандидата медицинских наук. Призываю других кандидатов и докторов наук поступить аналогично и не идти на компромиссы с совестью. Только так у нас может появиться шанс на науку, за которую нам не будет стыдно перед нашими потомками», – сообщил он.

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