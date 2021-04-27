Путин пожаловался Макрону на «провокационные действия» Украины
Президент Франции Эммануель Макрон провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.
В пресс-службе Кремля заявили, что Путин заострил внимание на «провокационных действиях Киева», который якобы целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения.
В Кремле также настаивают на том, чтобы Украина «налаживала прямой диалог с Донецком и Луганском и по правовому оформлению особого статуса Донбасса».
Глава Франции в свою очередь рассказал о недавно прошедших в Париже переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Помимо Украины стороны обсуждали и конфликт Чехии и России. Путин обвинения Праги назвал абсурдными.
Также Макрон и Путин обговорили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, обменялись мнениями по тематике борьбы с распространением коронавируса. В разговоре речь шла и об оппозиционере Алексее Навальном.
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