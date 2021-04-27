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03:43 27 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Луческу установил рекорд Украинской премьер-лиги

Главный тренер киевлян Мирча Луческу в первый же год работы в «Динамо» привел клуб к золотым медалям.

«Динамо» в рамках 23-го тура Украинской премьер-лиги разгромило «Ингулец» (5:0) и в шестнадцатый раз в своей истории стало чемпионом страны.

Отметим, что главный тренер киевлян Мирча Луческу в первый же год работы в «Динамо» привел клуб к золотым медалям.

Для 75-летнего румынского специалиста это уже 9-е чемпионство в Украине. Восемь раз Луческу приводил к «золоту» «Шахтер».

Таким образом, Луческу стал первым наставником, который выиграл золотые медали в УПЛ с двумя разными командами.

В свою очередь, его бывший клуб «Шахтер» впервые за последние 14 лет в сезоне не выиграл ни одного трофея.

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Тэги: футбол, Мирча Луческу, ФК Динамо Киев
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Как сообщает румынское издание Gazeta Sporturilor, Мирча Луческу через четыре дня после назначения главным тренером киевского клуба подал в отставку.

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Контракт заключен на два года с возможностью продлить еще на год. Но бывший тренер «Шахтера» очень не нравится бывшему тренеру «Динамо».

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