Луческу установил рекорд Украинской премьер-лиги
Главный тренер киевлян Мирча Луческу в первый же год работы в «Динамо» привел клуб к золотым медалям.
«Динамо» в рамках 23-го тура Украинской премьер-лиги разгромило «Ингулец» (5:0) и в шестнадцатый раз в своей истории стало чемпионом страны.
Отметим, что главный тренер киевлян Мирча Луческу в первый же год работы в «Динамо» привел клуб к золотым медалям.
Для 75-летнего румынского специалиста это уже 9-е чемпионство в Украине. Восемь раз Луческу приводил к «золоту» «Шахтер».
Таким образом, Луческу стал первым наставником, который выиграл золотые медали в УПЛ с двумя разными командами.
В свою очередь, его бывший клуб «Шахтер» впервые за последние 14 лет в сезоне не выиграл ни одного трофея.
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75-летний румынский специалист подписал контракт с «Динамо» 23 июля и уже успел выиграть Суперкубок Украины.
Как сообщает румынское издание Gazeta Sporturilor, Мирча Луческу через четыре дня после назначения главным тренером киевского клуба подал в отставку.
Контракт заключен на два года с возможностью продлить еще на год. Но бывший тренер «Шахтера» очень не нравится бывшему тренеру «Динамо».