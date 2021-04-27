Глава Госдепа США приедет в Украину
Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен может вскоре посетить Украину и провести встречи с властями страны.
Источники телеканала CNN в руководстве Украины сообщили, что визит Блинкена может состоятся уже в мае 2021 года.
Отмечается, что визит должен продемонстрировать то, что «Вашингтон поддерживает восточноевропейскую нацию и ценит ее как союзника».
Журналисты сообщают также, что во время визита в Киев, Блинкен обсудит подготовку к встрече главы Белого дома Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского летом этого года.
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