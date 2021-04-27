Власти Бразилии запретили ввоз в страну российской вакцины «Спутник V»
Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии запретило ввоз в страну вакцины от коронавируса «Спутник V».
В техническом подразделении фармрегулятора сообщили, что в данный момент о вакцине мало информации, что говорит о «неотъемлемых рисках».
Россия зарегистрировала вакцину от COVID-19 «Спутник V» в августе 2020 года перед проведением последней фазы клинических испытаний, что вызвало обеспокоенность у медицинского сообщества по поводу эффективности и безопасности российской вакцины.
Российская вакцина еще не получила одобрения Европейского агентства лекарственных средств.
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