Степанова могут отправить в отставку

такое заявление сделал нардеп Алексей Гончаренко.

Офис президента хочет в четверг, 29 апреля, на внеочередной кадровой сессии отправить министра здравоохранения Максима Степанова в отставку.

Об этом заявляет нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Отметим, ранее Максима Степанова уже пытались лишить должности. Его обвиняли в срыве вакцинации и неэффективной борьбе с коронавирусом.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что нынешнее правительство достаточно эффективно, но есть некоторые недочеты.

Кроме того, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков утверждает, что в парламенте нет однозначно позиции касательно отставки главы Минздрава.

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