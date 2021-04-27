Степанова могут отправить в отставку
такое заявление сделал нардеп Алексей Гончаренко.
Офис президента хочет в четверг, 29 апреля, на внеочередной кадровой сессии отправить министра здравоохранения Максима Степанова в отставку.
Об этом заявляет нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
Отметим, ранее Максима Степанова уже пытались лишить должности. Его обвиняли в срыве вакцинации и неэффективной борьбе с коронавирусом.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что нынешнее правительство достаточно эффективно, но есть некоторые недочеты.
Кроме того, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков утверждает, что в парламенте нет однозначно позиции касательно отставки главы Минздрава.
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