В Киеве 16-летний парень зарезал родителей и младшего брата
Очередная семейная ссора превратилась в кровавое убийство.
Полиция Киева задержала 16-летнего парня по подозрению в тройном убийстве. Он нанес многочисленные ножевые ранения родителям и 8-летнему брату, от чего те погибли на месте.
Об этом сообщается на Facebook-странице полиции Киева.
Накануне киевлянка сообщила копам, что уже три дня не имеет связи с сыном, который с семьей проживает в квартире на улице Ревуцкого. Копам в квартире не открыли дверь, поэтому было решено взломать замки.
«Попав в квартиру, мы обнаружили тела владельцев квартиры и их малолетнего сына со следами насильственной смерти. Все трое – местные жители 1971, 1979 и 2012 годов рождения. После проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, мы установили, что к совершению тяжкого преступления причастен 16-летний старший сын потерпевших», – сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.
Подростка задержали – при себе он имел нож. Парень рассказал, что во время очередной ссоры с родителями схватился за нож – сначала убил отца и мать, затем – брата. После этого несколько дней находился в квартире с трупами, а когда пропавшую семью начали разыскивать родственники, сбежал.
Новости по теме
такое заявление сделал нардеп Алексей Гончаренко.
Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии запретило ввоз в страну вакцины от коронавируса «Спутник V».
Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен может вскоре посетить Украину и провести встречи с властями страны.