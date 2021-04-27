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15:00 27 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Соцсети высмеяли кандидата наук Киву

Пользователи соцсетей обращают внимание на то, что защита диссертаций превратилась в уничтожающий украинскую науку конвейер.

Народный депутат Илья Кива привлек внимание общественности в связи с защитой кандидатской диссертации. Соцсети бурно отреагировали на это событие множеством мемов, фотожаб и шуток.

Некоторые пользователи соцсетей обращают внимание на то, что защита диссертаций превратилась в конвейер, уничтожающий украинскую науку.

Собрали подборку остроумных шуток и картинок по этому поводу.

Напомним, 26 апреля, Илья Кива защитил диссертацию и стал кандидатом наук по государственному управлению.

После защиты Киве сказали, что он «наложил на права журналистов и граждан». В ответ нардеп предложил пойти с ним в туалет, где он «расскажет и заодно закончит то, что начал».

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Тэги: соцсети, кандидат наук, кива
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