Соцсети высмеяли кандидата наук Киву
Пользователи соцсетей обращают внимание на то, что защита диссертаций превратилась в уничтожающий украинскую науку конвейер.
Народный депутат Илья Кива привлек внимание общественности в связи с защитой кандидатской диссертации. Соцсети бурно отреагировали на это событие множеством мемов, фотожаб и шуток.
Некоторые пользователи соцсетей обращают внимание на то, что защита диссертаций превратилась в конвейер, уничтожающий украинскую науку.
Собрали подборку остроумных шуток и картинок по этому поводу.
Напомним, 26 апреля, Илья Кива защитил диссертацию и стал кандидатом наук по государственному управлению.
После защиты Киве сказали, что он «наложил на права журналистов и граждан». В ответ нардеп предложил пойти с ним в туалет, где он «расскажет и заодно закончит то, что начал».
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