Статус госслужащего получат сотрудники Службы судебной охраны

На государственных служащих Службы судебной охраны распространяется действие закона О государственной службе.

В Службе судебной охраны (ССО) будет введена государственная служба. Для защиты своих прав работники ведомства могут создавать профсоюзы. Им также будет по-другому начисляться стаж. Соответствующий законопроект №3935 приняла Верховная рада. Об этом сообщает Korrespondent.net со ссылкой на онлайн-трансляцию заседания парламента.

За законопроект проголосовали 277 народных депутатов.

Документом исключается норма, когда в стаж службы в ССО засчитывается стаж службы в полиции, органах внутренних дел, военная служба в ВСУ, СБУ, Госпограничной службе, Нацгвардии, Управлении госохраны и других военных формированиях, созданных в соответствии с законом.

Закон распространяет действие Дисциплинарного устава Нацполиции на сотрудников ССО и определяет полномочия главы ведомства и других глав службы по применению поощрений и наложению дисциплинарных взысканий на подчиненных.

Для защиты своих прав работники ССО могут образовывать профсоюзы.

На государственных служащих Службы судебной охраны распространяется действие закона О государственной службе.

Тэги: Службы судебной охраны, Статус госслужащего