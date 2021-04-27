Статус госслужащего получат сотрудники Службы судебной охраны
На государственных служащих Службы судебной охраны распространяется действие закона О государственной службе.
В Службе судебной охраны (ССО) будет введена государственная служба. Для защиты своих прав работники ведомства могут создавать профсоюзы. Им также будет по-другому начисляться стаж. Соответствующий законопроект №3935 приняла Верховная рада. Об этом сообщает Korrespondent.net со ссылкой на онлайн-трансляцию заседания парламента.
За законопроект проголосовали 277 народных депутатов.
Документом исключается норма, когда в стаж службы в ССО засчитывается стаж службы в полиции, органах внутренних дел, военная служба в ВСУ, СБУ, Госпограничной службе, Нацгвардии, Управлении госохраны и других военных формированиях, созданных в соответствии с законом.
Закон распространяет действие Дисциплинарного устава Нацполиции на сотрудников ССО и определяет полномочия главы ведомства и других глав службы по применению поощрений и наложению дисциплинарных взысканий на подчиненных.
Для защиты своих прав работники ССО могут образовывать профсоюзы.
На государственных служащих Службы судебной охраны распространяется действие закона О государственной службе.
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