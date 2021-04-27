Рада одобрила электронное правосудие

Депутаты поддержали поэтапный запуск Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы.

Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник, 27 апреля, приняла во втором чтении законопроект №3985 о поэтапном запуске Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС). Внедрение электронного правосудия поддержал 261 нардеп. ЕСИТС – это организационно-техническая система, обеспечивающая функционирование электронного судопроизводства в Украине.

Отдельные подсистемы (модули) ЕСИТС начинают функционировать через 30 дней со дня опубликования Высшим советом правосудия в газете Голос Украины и на веб-портале судебной власти объявления о создании и обеспечении функционирования соответствующей подсистемы (модуля). «Суд проводит рассмотрение дела по материалам судебного дела в бумажной или электронной форме в порядке, определенном положением о ЕСИТС и/или положениями, определяющими порядок функционирования ее отдельных подсистем (модулей)», – гласит закон.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине появится «суд в смартфоне». Данный законопроект поддержали 272 нардепа. В законе прописано создание информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования. Она обеспечит создание, сбор, хранение, поиск, обработку и передачу материалов и информации в уголовных процессах. Ей смогут пользоваться следователи, дознаватели, прокуроры, следственные судьи, суд, защитники и другие участники уголовного производства для реализации своих полномочий, прав и интересов. Подписанные и согласованные посредством электронной подписи документы в системе и их копии в электронной и бумажной форме будут признаваться оригиналами. Несанкционированное вмешательство в работу «суда в смартфоне» будет наказуемым.

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