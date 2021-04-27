Названо число украинских дипломатов в России
Украина сократила количество своих дипломатов в России почти вдвое. Сейчас их насчитывается 37 человек.
Украина не нуждается в эвакуации своих дипломатов с территории Российской Федерации. В отношении них принято достаточно мер безопасности. Об этом заявил госсекретарь МИД Александр Баньков в интервью изданию Главком.
По его словам, в истории украинской дипломатии были случаи, когда приходилось эвакуировать посольство.
«Посольство, которое работало в Ливии, было эвакуировано в Тунис. Из-за военных действий физическая безопасность работников была под угрозой», – рассказал Баньков.
Вместе с тем, он убежден, что необходимости предпринимать подобные действия в России пока нет.
«Но мы прибегли к таким мерам безопасности как сокращение персонала, в начале вооруженного конфликта рекомендовали вывезти их семьи, что и было сделано. Также существуют определенные ограничения для мест проживания», – отметил госсекретарь МИД.
По его словам, Украина сократила количество своих дипломатов в России с начала военной агрессии в 2014 году почти вдвое. Сейчас их количество составляет 37 человек.
Он также уточнил, что на территории Украины продолжают работать 69 российских дипломатов.
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