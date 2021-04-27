Один погибший, трое раненых – на Донбассе подорвался автомобиль с украинскими военными
Президент Украины заявлял, что согласование нового перемирия на Донбассе к пасхальным праздникам находится на финишной прямой.
В зоне ООС на Донбассе в результате подрыва автомобиля на неизвестном взрывном устройстве погиб украинский военный, трое ранены.
Как сообщает пресс-центр ООС, инцидент произошел в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север.
Пострадавших военных доставили в медучреждение и оказали помощь.
Состояние их здоровья удовлетворительное.
На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.
Вчера, 26 апреля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласование нового перемирия на Донбассе к пасхальным праздникам находится на финишной прямой.
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