Один погибший, трое раненых – на Донбассе подорвался автомобиль с украинскими военными

Президент Украины заявлял, что согласование нового перемирия на Донбассе к пасхальным праздникам находится на финишной прямой.

В зоне ООС на Донбассе в результате подрыва автомобиля на неизвестном взрывном устройстве погиб украинский военный, трое ранены.

Как сообщает пресс-центр ООС, инцидент произошел в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север.

Пострадавших военных доставили в медучреждение и оказали помощь.

Состояние их здоровья удовлетворительное.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.

Вчера, 26 апреля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласование нового перемирия на Донбассе к пасхальным праздникам находится на финишной прямой.

Тэги: на Донбассе подорвался автомобиль