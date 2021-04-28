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00:39 28 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Киеве стартовал чемпионат Европы по бадминтону

В нем примут участие 213 спортсменов из 36 стран. Сборную Украины представляют 15 спортсменов. Первенство продлится до 2 мая.

По результатам Евро-2021 будут отобраны спортсмены на Олимпийские игры в Токио.

Турнир является важнейшим предолимпийским стартом со звездным составом.

Этот чемпионат должен был пройти в Киеве еще в 2020 году, но, как и многие спортивные события, был перенесен из-за пандемии коронавируса.

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Тэги: бадминтон
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