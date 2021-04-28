В Киеве стартовал чемпионат Европы по бадминтону
В нем примут участие 213 спортсменов из 36 стран. Сборную Украины представляют 15 спортсменов. Первенство продлится до 2 мая.
По результатам Евро-2021 будут отобраны спортсмены на Олимпийские игры в Токио.
Турнир является важнейшим предолимпийским стартом со звездным составом.
Этот чемпионат должен был пройти в Киеве еще в 2020 году, но, как и многие спортивные события, был перенесен из-за пандемии коронавируса.
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