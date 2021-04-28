ПАСЕ впервые наказала делегата за пост в соцсетях

Народный депутат от «Европейской солидарности» и член украинской делегации Алексей Гончаренко лишен права голоса на три месяца.

Гончаренко заявил, что за пост в соцсети наказывают впервые в истории ПАСЕ.

Как пояснил парламентарий, решение принял регламентный комитет Парламентской ассамблеи по обращению президента Рика Дамса из-за жалобы главы российской делегации Петра Толстого.

«Господин Толстой подал заявление на господина президента ПАСЕ из-за видео моего о нем и из-за моего выступления в прениях по Навальному, где я говорю о Путине, что он убийца и что Толстой его пособник. Он подал соответствующую жалобу на меня президенту. Он мог никаких действий не делать, но президент обратился в регламентный комитет, и вот регламентный комитет принял решение», – рассказал Гончаренко.

В январе он разместил на своем ютуб-канале видео, записанное в сессионном зале ПАСЕ. В нем позади Гончаренко сидел Петр Толстой, о котором украинский делегат при этом критически отзывался.

«Впервые в истории в ПАСЕ за пост в социальных сетях кого-то наказывают. Что я нарушил? Статью 27… оскорбление члена Парламентской ассамблеи», – добавил он.

Регламентный комитет ПАСЕ получил еще две жалобы на Гончаренко, уже от самого президента ПАСЕ Дамса. Одна из них касается выступления депутата, во время которого он продемонстрировал украинский флаг, простреленный в ходе боевых действий на Донбассе. Вторая – вопроса к канцлеру Германии Ангеле Меркель о том, считает ли она российского президента Владимира Путина «убийцей».

По мнению Гончаренко, в обоих случаях он ничего не нарушил.

Гончаренко отметил, что сейчас он изучает возможность обжаловать лишение его права голоса в Европейском суде по правам человека, который, как и ПАСЕ, является одним из органов Совета Европы.

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