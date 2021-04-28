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03:52 28 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Сейм Литвы призвал Россию отвести войска от границ Украины

Депутаты поддержали резолюцию, призывающую Россию прекратить агрессию против Украины и немедленно отвести свои войска.

Как сообщается на сайте литовского парламента, резолюцию поддержали 102 депутата Сейма из 141.

«Сейм решительно осуждает неспровоцированную военную агрессию против Украины Российской Федерации и другие агрессивные односторонние действия, которые грубо нарушают двусторонние и многосторонние соглашения, международное право, а также создают угрозу европейской безопасности», – говорится в сообщении.

Парламент Литвы призвал РФ допустить международные гуманитарные организации на оккупированные украинские территории, закрыть незаконные изоляторы, освободить незаконно задержанных граждан Украины.

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Тэги: Литва, российская агрессия
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