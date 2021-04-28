Сенат Чехии может обвинить президента в госизмене

В республике уже начался сбор подписей под петицией с требованием подать на Земана конституционную жалобу.

Верхняя палата парламента Чехии рассмотрит возможность обвинения президента республики Милоша Земана в измене родине в связи с его высказываниями, прозвучавшими в воскресенье в телеобращении главы государства к народу по поводу инцидента во Врбетице, где на складах боеприпасов произошли взрывы в 2014 году. Об этом сообщает в понедельник Чешское телевидение со ссылкой на спикера верхней палаты Милоша Выстрчила.

Глава государства, как утверждают в Сенате, рассекретил сведения по расследованию этого дела, которые не подлежали огласке.

«Мы будем заниматься возможностью подачи конституционной жалобы в связи с подозрением в измене родине, – отметил Выстрчил. – Сейчас нужно собрать необходимую информацию и выслушать мнение экспертов по поводу возникшей ситуации».

Спикер проинформировал, что в республике уже начался сбор подписей под петицией к Сенату с требованием подать на Земана конституционную жалобу, в которой президент и будет обвинен в измене родине. Это, как утверждают ее инициаторы, выразилось в продвижении президентом интересов иностранного государства в ущерб национальным интересам.

Земан заявил в воскресенье, что, помимо вмешательства иностранной разведки, следствие рассматривает версию неосторожного обращения с боеприпасами на складе, где снаряды сдетонировали. Он не исключил, что развитие скандала с инцидентом может оказаться в итоге игрой спецслужб.

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