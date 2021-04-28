Япония заявит протест Китаю из-за пародии на картину знаменитого художника
Речь идет о работе широко известного японского художника Кацусики Хокусая «Большая волна в Канагаве».
Глава МИДа Японии сообщил, что заявит протест Китаю из-за пародии на знаменитую гравюру.
Речь идет о работе широко известного японского художника Кацусики Хокусая «Большая волна в Канагаве».
Представитель МИДа Китая опубликовал измененный вариант гравюры, на котором в лодках видны люди в костюмах химической защиты.
Китай выступает против слива в океан воды, с помощью которой охлаждали реактор аварийной атомной станции «Фукусима». Власти Японии уверяют, что это вода очищена так, что ее можно пить.
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