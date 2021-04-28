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08:42 28 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Немецкая гимнастка решила выступать в комбинезоне, чтобы не было сексуального насилия

Женская сборная Германии смогла привлечь к себе внимание на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Базеле.

Одна из спортсменок решила выйти на помост не в привычном купальнике, в которых гимнастки выступают последние 50 лет, а в комбинезоне.

По ее мнению, закрытый костюм делает выступления более комфортными и будет мешать насилию со стороны тренеров.

«Когда я была маленькой девочкой, то абсолютно нормально чувствовала себя в обтягивающих гимнастических купальниках, – заявила Сара Восс. – Но когда я стала подростком и у меня начались менструации, мне становилось все менее комфортно. Сейчас я думаю, что возможно чувствовать себя на помосте хорошо, но при этом оставаться красивой – почему нет?»

Сама Восс, которая заняла в многоборье лишь пятое место, подчеркивает, что сама никогда не сталкивалась с сексуальной агрессией. Она надела комбинезон в том числе в знак поддержки спортсменок, которые прошли через насилие со стороны тренеров.

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Тэги: сексуальное насилие, спортивная гимнастика
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