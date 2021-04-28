Семья умершего главы Samsung заплатит более $10 млрд налогов
До сих пор неизвестно, каким образом будут разделены унаследованные акции крупнейшего южнокорейского конгломерата.
В Южной Корее наследники умершего главы группы компаний Samsung Ли Гон Хи заплатят более 12 трлн вон ($10,7 млрд) в качестве налога на наследство. Это крупнейшая подобная плата в истории страны, сообщает ТАСС в среду, 28 апреля, со ссылкой на представителей семьи Ли.
Наследники сообщили, что пожертвуют 1 трлн вон ($900 млн) и около 23 тысяч произведений искусства, которые оцениваются примерно в 2 трлн вон ($1,8 млрд), на поддержку борьбы с вирусными инфекциями и исследований в области редких детских болезней.
При этом наследники умолчали, каким образом будут разделены унаследованные акции, что является ключевым моментом в изменении формы собственности крупнейшего южнокорейского конгломерата.
Наследниками Ли Гон Хи являются его вдова Хон Ха Ри, сын Ли Чжэ Ен и две дочери – Ли Бу Чжин и Ли Со Хён.
Семья Ли Гон Хи выразила намерение выплатить налог на наследство частями: одна шестая будет выплачена до конца апреля, а оставшаяся часть – в течение следующих пяти лет.
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