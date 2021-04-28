В Киеве нашли расчлененное тело в сумке

Сумка находилась в кустах в Голосеевском районе. Правоохранители пытаются установить обстоятельства произошедшего.

В Киеве обнаружили сумку, в которой находились части расчлененного тела. Об этом в среду, 28 апреля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Сегодня с утра в Киеве в Голосеевском районе в кустах была обнаружена сумка, в которой находилось расчлененное тело неизвестного человека», – говорится в сообщении.

Указано, что на данный момент правоохранители пытаются установить обстоятельства произошедшего.

Позже в полицию подтвердили информацию об обнаружении сумки с частями тела.

«Сегодня в 07:30 утра в полицию обратился местный житель и сообщил о том, что в переулке Моторном в кустах за новыми домами он обнаружил сумку, в которой находится расчлененное тело человека. На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы главного и территориального управлений полиции, эксперты, кинологи со служебными собаками», – рассказали копы.

Правоохранители устанавливают личность потерпевшего и проводят все необходимые первоочередные следственные действия.

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