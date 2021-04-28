Чиновник ГСЧС пойдет под суд за мошенническую схему приобретения жилья
Разница между реальной по договору купли-продажи стоимостью жилья и согласованной с потерпевшей ценой составила 200 тысяч гривен.
Начальника одного из структурных подразделений Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Луганской области будут судить за мошенническую схему при приобретении жилья. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Отмечается, что чиновник решил незаконно обогатиться за счет государственной программы приобретения жилья для лиц службы гражданской защиты с последующей передачей его в финансовый лизинг, которая предусматривает выплату средств продавцу Государственным ипотечным учреждением.
Он подобрал через агентство недвижимости трехкомнатную квартиру в городе Северодонецк, заказал оценку недвижимого имущества, ввел в заблуждение относительно реальной его стоимости владелицу – 72-летнюю пенсионерку и договорился с ней приобрести жилье за меньшую цену. Разница между реальной по договору купли-продажи стоимостью жилья и согласованной с потерпевшей ценой составила 200 тысяч гривен.
Продавец и государственное ипотечное учреждение заключило договор купли-продажи и были перечислены на банковскую карточку более 850 тыс. грн согласно оценке квартиры, – говорится в сообщении прокуратуры.
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