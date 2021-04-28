НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
14:00 28 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Чиновник ГСЧС пойдет под суд за мошенническую схему приобретения жилья

Разница между реальной по договору купли-продажи стоимостью жилья и согласованной с потерпевшей ценой составила 200 тысяч гривен.

Начальника одного из структурных подразделений Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Луганской области будут судить за мошенническую схему при приобретении жилья. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Отмечается, что чиновник решил незаконно обогатиться за счет государственной программы приобретения жилья для лиц службы гражданской защиты с последующей передачей его в финансовый лизинг, которая предусматривает выплату средств продавцу Государственным ипотечным учреждением.

Он подобрал через агентство недвижимости трехкомнатную квартиру в городе Северодонецк, заказал оценку недвижимого имущества, ввел в заблуждение относительно реальной его стоимости владелицу – 72-летнюю пенсионерку и договорился с ней приобрести жилье за меньшую цену. Разница между реальной по договору купли-продажи стоимостью жилья и согласованной с потерпевшей ценой составила 200 тысяч гривен.

Продавец и государственное ипотечное учреждение заключило договор купли-продажи и были перечислены на банковскую карточку более 850 тыс. грн согласно оценке квартиры, – говорится в сообщении прокуратуры.

Источник:
Тэги: коррупция, суд, чиновник, ГСЧС
Loading...

Новости по теме

Главу Samsung приговорили к 2,5 годам за коррупцию

Топ-менеджер подозревается в даче взятки приближенным к бывшему лидеру страны, которая также получила срок за коррупцию. Размер взятки составил $27,4 млн.

В Киеве чиновник вымогал взятку за размещение электрозаправок

Должностное лицо задержали с поличным во время получения 2 тысяч долларов неправомерной выгоды.

Нардеп Юрченко не пришел в суд из-за COVID-19

Подозреваемый во взяточничестве нардеп заявил, что контактировал с больным COVID-19 и поэтому не может прийти на заседание суда.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Названа не признает «ЛДНР» из-за минских соглашений

15:00  Мир

Чиновник ГСЧС пойдет под суд за мошенническую схему приобретения жилья

14:00  Украина

Погранслужба подтверждает начало отвода войск РФ

13:00  Украина

Зеленский хочет встретиться с Путиным в Ватикане

12:09  Украина

Лавров о войне на Донбассе: Можно и нужно избежать

11:40  Мир

В Киеве нашли расчлененное тело в сумке

10:00  Украина

Немецкая гимнастка решила выступать в комбинезоне, чтобы не было домогательств

08:42  Мир

Япония заявит протест Китаю из-за пародии на картину знаменитого художника

07:33  Мир

Медицинская комиссия не может разобраться в причинах смерти Марадоны

06:25  Мир

Сенат Чехии может обвинить президента в госизмене

05:21  Мир

Зеленский побывал на позициях военных близ Крыма

04:55  Украина

Сейм Литвы призвал Россию отвести войска от границ Украины

03:52  Украина

Львовский облсовет требует отменить решение о присуждении Киве ученой степени

02:48  Украина

ПАСЕ впервые наказала делегата за пост в соцсетях

01:43  Мир

В Киеве стартовал чемпионат Европы по бадминтону

00:39  Украина

Запорожская АЭС подключила энергоблок после ремонта

20:00  Украина

Названо число украинских дипломатов в России

19:36  Украина

Новости | Слоты