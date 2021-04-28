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Главная » Мир » Политика
11:40 28 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Лавров о войне на Донбассе: Можно и нужно избежать

Россия и сепаратисты выступают за то, чтобы войны не было, говорит Лавров. А насчет украинской стороны он сомневается, хотя Киев не единожды заявлял о мирном плане урегулирования.

Войны на Донбассе можно и нужно избежать, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом он сказал в интервью РИА-Новости.

«Если это зависит от нас и от ополченцев, насколько мы можем понимать их принципиальные подходы, то войны можно и нужно избежать», – сказал он.

Лавров отметил, что он не может говорить за украинскую сторону.

«Если говорить за украинскую сторону, за сторону Зеленского, я не берусь гадать, потому что по внешним признакам главное для него (Зеленского – ред.)  – удержаться у власти. И он готов платить любую цену, включая потакания неонацистам и ультрарадикалам, объявляющих ополченцев Донбасса террористами», – заявил Лавров.

Стоит отметить, что власти Украины на протяжении всего недавнего обострения вокруг Донбасса много раз заявляли, что не намерены решать конфликт военным путем.

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Тэги: Россия, война, Лавров, ЛДНР
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