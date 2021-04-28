Министерства Украины могут теперь находится вне столицы

Кабмин разрешил размещать министерства не в Киеве.

Кабинет министров одобрил законопроект, который позволит размещать министерства не только в Киеве. Об этом заявил министр Кабмина Олег Немчинов в среду, 28 апреля.

В частности, Кабмин поддержал проект закона об изменениях в законы О центральных органах исполнительной власти и О Кабинете министров Украины.

Согласно новому законопроекту:

Кабмин получит полномочия определять другое (кроме Киева) местонахождение министерств и других центральных органов исполнительной власти;

будет усовершенствована процедура создания и ликвидации центральных органов исполнительной власти;

функции по разработке проектов актов законодательства будут сосредоточены в министерствах;

сферы компетенции и основных направлений деятельности Кабинета министров уточнят;

премьер-министр увольняется с должности (так же как и все члены правительства) с начала работы нового сформированного правительства.

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