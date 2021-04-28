Люди плохо запоминают то, что фотографируют

Исследователи пришли к выводу, что сфотографированные объекты запоминаются хуже по сравнению с просто рассматриваемыми.

Ученые из Бингемтонского университета выяснили, что съемка мешает людям запоминать сфотографированные объекты. В исследовании участвовали 500 человек, которым показывали картины, эскизы и другие арт-объекты. Часть добровольцев должна была их фотографировать, вторая — просто рассматривать, пишет The Science Times.

После этого участники исследования прошли пять тестов на память. Им нужно было вспомнить то, что они видели.

Ученые проверяли два типа категоризации объектов мозгом человека: перцептуальный и концептуальный. В исследовании говорится, что перцептуальная категоризация основана на анализе конкретных деталей и вычислении сходства объектов. Концептуальная — на понятиях и смыслах. Такая категоризация помогает запоминать объекты в соответствии с их типами и свойствами.

Добровольцы, которые фотографировали произведения искусства, проходили оба вида тестов с более низким результатом. Исследователи пришли к выводу, что сфотографированные объекты запоминаются хуже по сравнению с просто рассматриваемыми. Тесты проводились через 20 минут и 48 часов после эксперимента.

Результаты могут быть связаны с тем, что люди рассчитывают в любой момент освежить память с помощью снимков. Скроллинг ленты с фотографиями действительно вызывает воспоминания и приятную ностальгию.

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