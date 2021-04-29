Увольнение Коболева может осложнить переговоры Украины с МВФ
Андрей Коболева главным архитектором энергетической реформы в Украине, который «помог бывшей советской стране сократить свой бюджетный дефицит».
Решение правительства уволить Андрея Коболева с должности главы НАК «Нафтогаз Украины» может осложнить переговорный процесс между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ) по привлечению международной помощи в размере 5,5 млрд. Об этом пишет Bloomberg.
«Неожиданный шаг рискует вызвать беспокойство западных доноров, в частности Международного валютного фонда, которые поддержали Коболева и были обеспокоены массовым уходом реформаторов», – говорится в материале.
Издание называет Коболева главным архитектором энергетической реформы в Украине, который «помог бывшей советской стране сократить свой бюджетный дефицит», а также «привел Украину к многомиллиардной победе в споре против российского «Газпрома» в 2018 году».
Вчера Кабмин провел заседание общего собрания акционеров компании НАК «Нафтогаз Украины». Во время заседания был рассмотрен отчет о деятельности НАК в 2020 году. На заседании правительство освободило Коболева от должности председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» и назначило на этот пост Юрия Витренко.
Сам Коболев в Facebook сообщил, что «об «освобождении» узнал из новостей, комментировать не могу». Он сказал, что не писал никаких заявлений.
В НАК «Нафтогаз Украины» считают решение об увольнении Андрея Коболева «юридической манипуляцией».
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