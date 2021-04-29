В Киеве провели марш вышиванок в честь дня создания дивизии «Галичина»

В мероприятии, организованном представителями националистических организаций, приняли участие несколько сотен человек.

Участники марша собрались возле метро «Арсенальная» и прошли до Майдана Незалежности. По этому маршруту следования колонны частично ограничивали движение транспорта.

Во время шествия нарушений не было.

После шествия участники развернули баннер с надписью «Не забуде стрільця Україна з золотим левиком на рукаві».

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