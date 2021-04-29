В Нью-Йорке ФБР обыскала квартиру Рудольфа Джулиани

Детали расследования пока неизвестны, но оно, по крайней мере частично, касается Украины, сообщили правоохранители.

Федеральные следователи в среду утром провели обыск в доме и офисе Рудольфа Джулиани – бывшего адвоката американского экс-президента США Дональда Трампа. Об этом Associated Press рассказал представитель правоохранительных органов на условиях анонимности.

Следователи пришли с ордерами в дом Джулиани и в его офис в центре Нью-Йорка. В результате следственных действий изъяты электронные устройства, сообщило AP лицо, знакомое со следствием.

Бывший мэр Нью-Йорка уже несколько лет находится под следствием из-за его деловых связей в Украине.

Детали расследования пока неизвестны, но оно, по крайней мере частично, касается украинских отношений, сообщили AP представители правоохранительных органов.

Джулиани занимал центральное место в попытках тогдашнего президента Трампа найти компромат на своего соперника по предвыборной гонке – демократа Джо Байдена. Джулиани ранее называл расследования «чистым политическим преследованием».

Хотя ордера не свидетельствуют о выдвижении обвинений, тем не менее это свидетельствует о значительном продвижении расследования и означает, что правоохранители убедили судью, что есть вероятные причины считать, что обыск имущества Джулиани обнаружит доказательства преступления.

Представитель Министерства юстиции не смог оперативно предоставить комментарий. Прокуратура США на Манхэттене и офис ФБР в Нью-Йорке отказались комментировать обыски.

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