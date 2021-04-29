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06:57 29 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В ЕС готовятся к долгой конфронтации с Россией

Начинается долгий и сложный период политической конфронтации с Россией. Евросоюз должен к нему подготовиться, проявляя единство.

Дебаты по России в Европейском парламенте в среду продемонстрировали в целом согласие, что начинается долгий и сложный период политической конфронтации с Россией. Об этом заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

«Когда мы говорим о правах человека, они воспринимают это как экзистенциальную угрозу (…) Потому что это режим, экономические качества которого очень слабые, даже посредственные. И их перспективы незавидны», – сказал глава дипломатии ЕС в среду на пленарной сессии Европейского парламента в Брюсселе, выступая с заключительным словом по итогам своих дебатов с евродепутатами.

Боррель признал военный потенциал РФ, отметив при этом, что с чисто экономической точки зрения, «масштаб России равен Италии, немного превышает Испанию». В этом он видит одну из причин того, что российские власти «вошли в спираль внутренних репрессий».

В том, что касается Украины, Боррель считает, что цель России не только в усилении ее запугивания военными средствами.

«Россия идет дальше также и на политическом уровне и заявляет, что украинский конфликт ее не касается (…). Минские соглашения – это всего лишь подпись для временного решения, не больше. Это то, что Москва начинает говорить очень ясно. Они выдают себя за посредника в конфликте, частью которого якобы не являются», – сказал глава дипломатии ЕС.

По его словам, перед лицом конфронтационной политики России государства-члены ЕС должны, прежде всего, сохранять единство, не действовать изолированно, одинаково твердо высказываться в адрес РФ как в Брюсселе, так и в своих столицах.

При этом он призвал в работе с Россией не забывать, что «государства-члены несут ответственность за внешнюю политику, они должны действовать в согласии, и если у них это не получится, то не будет и (единой внешней) европейской политики».

«У нас нет никакого интереса нагнетать эскалацию в отношении России. Все, что нужно делать, это оставаться непоколебимыми в защите наших интересов и наших ценностей с помощью имеющихся у нас инструментов», – подытожил Боррель.

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Тэги: Россия, Европейский союз
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