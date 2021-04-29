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Главная » Мир » Общество
11:04 29 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ВОЗ: пандемия коронавируса ускоряется

Фиксируется ускорение темпов распространения Covid-19.

Глава Панамериканского регионального отделения ВОЗ Карисса Этьен, заявил, что пандемия коронавируса не закончилась. Наоборот, фиксируется ускорение темпов распространения Covid-19. Об этом сообщает Reuters.

«Наш регион все еще охвачен этой пандемией… в нескольких странах Южной Америки пандемия в первые четыре месяца этого года была хуже, чем то, с чем мы столкнулись в 2020 году. Это показывает, что мы сможем преодолеть эту пандемию только при сочетании быстрого и справедливого доступа к вакцинам и эффективных профилактических мер. Эта пандемия не только не закончилась, но и ускоряется», – заявил Этьен.

По его словам, переломить ситуацию можно с помощью эффективных профилактических мер.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация с распространением коронавируса в мире может разрешиться в ближайшие месяцы.

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Тэги: правозащитники, covid-19
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