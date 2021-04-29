Киев предложил правки в проект России о перемирии

Россия предложила свой проект соглашения по режиму тишины и его контролю, но его не приняли, так как там не были указаны субъекты.

Украинская делегация в ТКГ предложила свои правки к проекту соглашения о пасхальном перемирии на Донбассе. Об этом заявил глава украинской делегации Леонид Кравчук эфире Украина 24 в четверг, 29 апреля.

Кравчук напомнил, что накануне российская сторона предложила свой проект соглашения по режиму тишины и его контролю, но его не приняли, так как в нем не были указаны субъекты.

«Я сегодня буквально час назад отправил госпоже Хайди Грау, представителю ОБСЕ, проект тех дополнений или уточнений к российскому проекту. Мы считаем, что российский проект должен быть взят за основу… дополнения с просьбой, есть еще время рассмотреть проект. И возможно мы примем это решение, потому что оно чрезвычайно важное. Сам факт «тишины»…в последнее время она нарушалась и нарушается», – сказал Кравчук.

По его словам, все участники переговоров согласились с тем, что такое соглашение необходимо. Теперь ОБСЕ должна разослать украинские дополнения России и представителям ОРДЛО.

Как сообщил представитель Донецка Сергей Гармаш, «для визирования «пасхального перемирия», представители России предложили Украине подписать заявление о прекращении огня между нею и ОРДЛО».

«В дело идут заманчивые предложения, типа, прозвучавшего вчера на ТКГ: подпишите заявление о координационном механизме от имени Украины и ОРДЛО – и будет вам перемирие», – написал он в соцсети.

Гармаш отметил, что Украина не может согласиться признавать стороной конфликта ОРДЛО вместо России, тем самым, переступить «красную линию».

В то же время, спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил об обратном, в частности, что «в ходе переговоров 28 апреля на уровне глав делегаций один из высокопоставленных представителей России признал, что приглашенные Россией из временно оккупированных ОРДО не являются субъектами переговорного процесса».

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