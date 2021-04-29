Ватикан готов стать посредником для Украины и РФ

Святой престол готов стать посредником во встрече Зеленского и Путина, но обращений по данному поводу не получал.

Ватикан и Папа Римский Франциск лично готов быть посредником во встрече президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным. Об этомзаявил дипломат Ватикана кардинал Леонадрдо Сандре, сообщает la Reppublica.

«Конгрегация не знает о встрече президентов Украины и России, но верит, что посредничество Святого Престола все-таки может состояться после работы минской группы. В то же время, Сандри утверждает, что Папа Франциск мог бы принять участие в этом (встрече), как он это уже сделал, чтобы помочь примирению, в других случаях», – пишет издание.

Сандри пояснил, что «Минская группа, которая работает на посредничество, уже существует. «Я считаю, что любая поддержка от Святого Престола может быть осуществлена в рамках этой работы», – сказал он.

При этом дипломат Ватикана считает, что Папа может внести свой вклад, как это делал в других ситуациях. «Я вспоминаю, например, о встрече, которую он провел с Аль-Систани в Ираке, и других подобных встречах», – добавил кардинал.

«В общем, когда просят помощи способствовать миру и примирению, Святой Престол никогда не отступает», – резюмировал Сандри.

Тем временем, НВ сообщает со ссылкой на источники, что Украина предлагает провести встречу президентов в Иерусалиме или Вене.

«У Нетаньяху доверительные отношения с нами и с Россией. Поэтому Иерусалим – хороший вариант. Есть и другой – Вена. Оба места по-своему подходящие с точки зрения безопасности, так и гарантирования равноправия сторон», – сказал собеседник издания.