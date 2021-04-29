В Украине раскритиковали марш сторонников СС Галичина

Прославление войск СС – это недопустимо для европейской страны, подчеркнул глава Института нацпамяти Антон Дробович.

Украинские и западные политики раскритиковали проведение марша вышиванок в Киеве в честь годовщины создания дивизии Галичина. Об этом стало известно в четверг, 29 апреля.

Так, глава Института национальной памяти Антон Дробович осудил это шествие и назвал недопустимым подобные мероприятия.

«Не понимаю, чем провинились вышиванки, которые используются во время маршей в честь нацистских военных подразделений. Уже бы шла эта маргинальная группа в галифе или в чем там ходили любители фюреров. Прославление войск СС – это недопустимо для европейской страны и я уверен, что этого не поддерживает абсолютное большинство украинцев», – написал Дробович в Facebook.

Он добавил, что историю надо изучать, открыто разбираться в сложных вопросах, например, «почему вообще появлялись нацистские добровольческие подразделения, откуда брались все эти корпуса, дивизии, легионы и батальоны: венгерские, французские, русские, белорусские, украинские, итальянские, латвийские, эстонские, албанские… «.

«Чего хотели люди, которые там служили? Через ответы на такие вопросы можно лучше понять причины и ход Второй мировой войны, вникнуть в суть нацистских и коммунистических преступлений, вообще политики тоталитарных государств», – написал Дробович.

Он сделал вывод, что «черно-белыми упрощениями, маршами, популистскими лозунгами и сомнительными кричалками к построению сильной и ответственной политической нации не приблизиться».

В свою очередь спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что плохо относится ко вчерашнему маршу в честь дивизии Галичина, собщает Страна.

«Отношусь плохо. Пропаганда нацизма, пропаганда войск вермахта на территории нашего государства точно не добавляет нам ни внутри общества, ни заграницей. Мы все хорошо помним, что принесла война в Украину. Практически нет ни одной семьи, которая не потеряла бы кого-то из близких и родных на войне… И считаю, что Украине сегодня точно не стоит популяризировать войска СС, в том числе и дивизию СС Галичина», – заявил Разумков.

Также он считает, что нужно отреагировать в рамках законодательства.

«У нас же сегодня запрещена агитация. У меня такая же реакция и на войска НКВД. Но нужно, чтобы все придерживались закона: и одни, и другие», – отметил спикер.

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен также дала нелестную оценку марша ко дню создания дивизии Галичина в Киеве.

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