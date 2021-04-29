Названо число задействованных в учениях военных РФ

Россия задействовала более 300 тысяч военных во время весенней переброски войск. К 1 мая они должны вернуться на базы.

В рамках апрельских учений в России приняли участие более 300 тысяч военных и 35 тысяч единиц вооружения и военной техники. Об этом в четверг, 29 апреля, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, пишет ТАСС.

«Были задействованы 180 кораблей и катеров, а также порядка 900 летательных аппаратов, в том числе 15 самолетов дальней авиации и 40 самолетов военно-транспортной авиации», – уточнил Герасимов.

По его словам, целью контрольной проверки была оценка реального состояния органов военного управления, войск и сил, а также их способность решать поставленные задачи в военное и мирное время. Герасимов подчеркнул, что «все проверочные мероприятия проведены организованно согласно ранее утвержденным планам».

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