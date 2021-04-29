Андрей Штафинский курирует работу единственной страховой компании ДНР, принадлежащей семье Дениса Пушилина. СМИ
В СМИ появилась информация о связях украинского финансиста Андрея Штафинского с ДНР. Так, некоторые сотрудники страховой компании СК “Украинский Страховой Стандарт”, принадлежащей семье Андрея Штафинского, начали переходить на постоянное место работы в единственную в ДНР страховую компанию СК «Хаткор», принадлежащую [...]
В СМИ появилась информация о связях украинского финансиста Андрея Штафинского с ДНР. Так, некоторые сотрудники страховой компании СК “Украинский Страховой Стандарт”, принадлежащей семье Андрея Штафинского, начали переходить на постоянное место работы в единственную в ДНР страховую компанию СК «Хаткор», принадлежащую семье главы ДНР Дениса Пушилина. Речь идет о гражданах Украины, в том числе Владиславе Водолазском, который проработав некоторое время в СК “УСС”, занял пост заместителя председателя правения СК «Хаткор». По информации СМИ, Андрей Штафинский также контактирует с одним из руководителей ДНР, неким Метлой Виталием Викторовичем, через своего партнерапо бизнесу банкира Дмитрия Федосеева. Стоит отметить, что сотрудники принадлежащего ранее Федосееву “Профинбанка”, также занимают высокие должности в так называемом Центральном Банке ДНР, в том числе гражданин Украины, некий Дмитренко Юрий Анатольевич, который после работы в“Профинбанке” занял должность первого заместителя Председателя Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики.
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