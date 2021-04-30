Между Киргизией и Таджикистаном произошел вооруженный конфликт

Конфликт связан с попыткой таджиков установить камеры видеонаблюдения в районе водозабора «Главный» на границе.

По данным местных жителей, власти Киргизии ранее установили такие же камеры со своей стороны, но выступили против их установки со стороны Таджикистана.

Противостояние сначала происходило на уровне местных жителей, которые забрасывали друг друга камнями. На следующий день, 29 апреля, столкновения переросли в стрельбу между военными подразделениями двух стран.

Пограничные войска Таджикистана заявили, что в 13:05 по местному времени на участке водораспределительного пункта «Главный» военнослужащие Киргизии «открыли огонь».

Таджикистан обвинил Киргизию в захвате спорного водозабора.

Киргизия в свою очередь возлагает ответственность за обострение ситуации на таджикскую сторону.

«Началась перестрелка между военными подразделениями сторон. По предварительным данным, таджикская сторона устанавливает позиции минометных расчетов», – говорится в заявлении пограничников.

Точное количество пострадавших пока не известно. Киргизия заявила об 11 раненых, из которых семеро – с огнестрельными ранениями. Один из раненых, по сообщению киргизской стороны, умер. Со стороны Таджикистана из оружия ранены по меньшей мере два человека, еще семеро получили травмы от камней.

Протяженность таджикско-киргизской границы составляет 970 километров. Из них делимитированы и демаркированы только 519 километров.

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