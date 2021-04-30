США начали вывод войск из Афганистана
США начали процесс вывода военных из Афганистана. Территорию страны уже покинули около 100 военнослужащих.
«Идет вывод. Хотя сначала эти действия приведут к увеличению уровня сил, мы продолжаем оставлять весь военный персонал США из Афганистана до 11 сентября 2020 года», – заявила журналистам заместитель спикера Белого дома Карин Жан-Пьер.
По сообщениям нескольких американских оборонных ведомств, около 100 военнослужащих, вместе с военной техникой, были вывезены в основном самолетами во исполнение решения президента Джо Байдена начать процесс вывода не позднее 1 мая.
Кроме того, подрядчики и американские государственные служащие также выезжают из страны, заявили чиновники. Пентагон заявил, что обеспокоен тем, что персонал попадает под атаки со стороны «Талибана» во время выезда.
В Афганистане находилось около 2500 американских военнослужащих, наличие которых в стране подтверждено, а также несколько сотен военнослужащих сил специальных операций. Все они по решению Байдена должны покинуть страну.
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Это позволило бы завершить 18-летнее присутствие американских войск в стране. Представители США пока не комментируют пункты договоренностей.