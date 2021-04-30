Европарламент поддержал резолюцию с осуждением политики России

В четверг, 29 апреля, за резолюцию проголосовали 569 депутатов, 67 высказались против, 46 воздержались.

В резолюции напомнили, что Россия сосредоточила у границ Украины более 100 тысяч военных с танками, бронемашинами, артиллерией и другими тяжелыми вооружениями. По мнению евродепутатов, «масштаб и ударные возможности указывают на наступательные намерения». Вспоминая о решении министра обороны России Сергея Шойгу начать отвод с 23 апреля, в резолюции отмечается, что войска РФ должны вернуться в места постоянной дислокации «в полном составе и без промедлений». Также Европарламент требует от России прекратить практику «неоправданных» наращиваний войск, направленных на запугивание ее соседей.

«Европарламент отмечает, что дружественные страны должны усилить военную поддержку Украины и предоставление оборонных вооружений, соответствует статье 51 Устава ООН, которая позволяет индивидуальную и коллективную самооборону», – отмечается в резолюции. Кроме того, Европарламент похвалил «пропорциональную» реакцию Украины на действия России.

«Если подобное наращивание войск в будущем перейдет во вторжение в Украину со стороны РФ, ЕС должен дать понять, что цена за такое нарушение международного права и норм будет высокой», – предупредили евродепутаты в документе. Европарламент предлагает в таком случае «немедленное» прекращение импорта нефти и газа из России в ЕС, отключение РФ от платежной системы SWIFT и замораживание всех активов олигархов, близких к российской власти, а также членов их семей. Предлагается им также аннулировать визы.

В резолюции предлагается дополнить режим санкций за нарушения прав человека новым санкционным режимом – за коррупцию. Евродепутаты подчеркнули, что страны ЕС не должны быть «уютным местом для российских богатств и инвестиций сомнительного происхождения».

Также Европарламент «требует, чтобы ЕС уменьшил свою зависимость от российских энергоносителей». В резолюции призывается остановить сооружение газопровода «Северный поток-2″ и прекратить строительство «спорных атомных электростанций, которые строит «Росатом».

Европарламент осудил «факт» того, что агенты военной разведки России (известной как ГРУ) стали причиной взрыва на складе боеприпасов в Чехии в 2014 году. Это событие в резолюции оценили как «нарушение суверенитета Чехии» и «неприемлемые враждебные действия».

В резолюции поддержали Прагу в решении выслать 18 российских дипломатов, которые, по данным Чехии, были агентами российской разведки. Европарламент также призвал государства ЕС к координированной высылке российских дипломатов.

Евродепутаты призвали Россию «немедленно» и без всяких условий освободить Алексея Навального, «чье осуждение политически мотивированно и противоречит международным обязательствам России по правам человека». Также резолюция призывает освободить всех лиц, задержанных за протесты в поддержку оппозиционера.

Европарламент осудил и попытки прокуратуры Москвы добиться признания основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией «экстремистской организацией».

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