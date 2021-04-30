Последний расстрелянный в СССР боец УПА реабилитирован

«Национальная комиссия … наконец вернула доброе имя Ивану Гончаруку … Рад, что хоть в 2021 году и все же удается возвращать доброе имя борцам за нашу Независимую Украину», – сообщил сотрудник Центра исследований освободительного движения Владимир Бирчак.

«Дело шилось белыми нитками от самого начала и до конца. В свидетели были привлечении дети убитых сорок лет назад советских активистов, штатных и внештатных работников НКВД», – отметил ученый.

Ивана Гончарука расстреляли 12 июля 1989 года в Киеве.

62-летнего пенсионера судили на Волыни по обвинению, по которому он уже отсидел свой срок в лагере и вышел на свободу.

Иван Гончарук был расстрелян за два года до провозглашения независимости Украины.