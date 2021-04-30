НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
05:29 30 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Последний расстрелянный в СССР боец УПА реабилитирован

Национальная комиссия по реабилитации жертв политических репрессий в четверг, 29 апреля, реабилитировала Ивана Гончарука.

«Национальная комиссия … наконец вернула доброе имя Ивану Гончаруку … Рад, что хоть в 2021 году и все же удается возвращать доброе имя борцам за нашу Независимую Украину», – сообщил сотрудник Центра исследований освободительного движения Владимир Бирчак.

«Дело шилось белыми нитками от самого начала и до конца. В свидетели были привлечении дети убитых сорок лет назад советских активистов, штатных и внештатных работников НКВД», – отметил ученый.

Ивана Гончарука расстреляли 12 июля 1989 года в Киеве.

62-летнего пенсионера судили на Волыни по обвинению, по которому он уже отсидел свой срок в лагере и вышел на свободу.

Иван Гончарук был расстрелян за два года до провозглашения независимости Украины.

Источник:
Тэги: ОУН-УПА, реабилитация
Loading...

Новости по теме

Бывшие пленники Кремля отправились на реабилитацию в Латвию

Поездка украинцев происходит в рамках разработанной Правительством Латвийской Республики программы реабилитации.

В Польше осквернили памятник украинским повстанцам

На кладбище в селе Фредрополь Подкарпатского воеводства Польши неизвестные осквернили памятный крест с фамилиями членов украинского подполья.

Из Киевского областного центра социально-психологической реабилитации сбежали шестеро детей

Дети находились на социально-психологической реабилитации. Сбежали они из центра ночью 12 февраля.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты