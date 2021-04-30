Последний расстрелянный в СССР боец УПА реабилитирован
Национальная комиссия по реабилитации жертв политических репрессий в четверг, 29 апреля, реабилитировала Ивана Гончарука.
«Национальная комиссия … наконец вернула доброе имя Ивану Гончаруку … Рад, что хоть в 2021 году и все же удается возвращать доброе имя борцам за нашу Независимую Украину», – сообщил сотрудник Центра исследований освободительного движения Владимир Бирчак.
«Дело шилось белыми нитками от самого начала и до конца. В свидетели были привлечении дети убитых сорок лет назад советских активистов, штатных и внештатных работников НКВД», – отметил ученый.
Ивана Гончарука расстреляли 12 июля 1989 года в Киеве.
62-летнего пенсионера судили на Волыни по обвинению, по которому он уже отсидел свой срок в лагере и вышел на свободу.
Иван Гончарук был расстрелян за два года до провозглашения независимости Украины.
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