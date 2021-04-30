В Израиле во время праздника погибли 44 человека

Во время давки на празднике на горе Мерон погибло 44 человека. Израильские СМИ сообщают также, что паника началась после того, как обрушилась часть трибун.

Также отмечается, что десятки людей получили ранения. Шесть находятся в критическом состоянии, 18-в тяжелом, два человека в состоянии средней тяжести и 39 с легкими травмами.

30 апреля десятки человек погибли в давке на фестивале на севере Израиля. Трагедия произошла на фестивале на горе Мерон во время празднования Лаг ба-Омер.

Паника и давка были вызваны тем, что некоторые участники фестиваля поскользнулись на ступеньках, в результате началась цепная реакция.

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