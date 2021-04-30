В результате конфликта Кыргызстана и Таджикистана пострадало более сотни человек

Из города Баткена в Бишкек госпитализированы 25 пострадавших. Их доставили в столицу Кыргызстана специальным бортом.

В результате вооруженного конфликта на границе Кыргызстана и Таджикистана погибли 13 человек. Всего количество пострадавших, включая погибших – 134 человека, сообщает агентство АКИ-пресс со ссылкой на МОЗ Кыргызстана в пятницу, 30 апреля.

Указано, что 25 пострадавших специальным бортом доставлены из Баткена в Бишкек и госпитализированы в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии, Национальный госпиталь и Национальный хирургический центр.

Состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое, остальные как средней тяжести и относительно удовлетворительное.

При этом по состоянию на вечер 29 апреля число погибших составляло три человека, в том числе один военный и 12-летняя девочка.

Напомним, накануне на границе Кыргызстана и Таджикистана произошло вооруженное столкновение между военнослужащими. Конфликт вспыхнул из-за того, что представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. Представители кыргызской стороны выступили против, и начали спиливать столб.

Власти Кыргызстана заявили, что таджикские военнослужащие в ходе боестолкновения применяли пулеметы и минометы. Бишкек также обвинил Душанбе в попытке захвата водозабора.

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