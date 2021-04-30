В мире число заражений COVID-19 превысило 150 млн
В число стран с более 10 млн случаев заражения коронавирусом входят США, Индия и Бразилия.
Число выявленных заражений коронавирусом COVID-19 в мире превысило150 млн человек. Об этом свидетельствуют данные статистического сайта Worldometer в пятницу, 30 апреля.
Так, инфекцию подтверидили у 151 120 275 человек. Сначала пандемии число умерших достигло 3 178 790 человек, излечились более 129 млн.
В число стран с более 10 млн случаев заражения коронавирусом входят США, Индия и Бразилия.
Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено более 33 млн инфицированных COVID-19, зафиксировано свыше 589 тысяч летальных исхода, выздоровели 25,6 млн человек.
Второе место по числу инфицированных занимает Индия. Там только за последние сутки выявлено почти 387 тысяч новых больных. В результате количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии достигло 18,7 млн, а число скончавшихся – свыше 208 тысяч.
На третьей позиции в мире по количеству инфицированных Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 14,7 млн заболевших, из них умерли более 401 тысячи, выздоровели более 13 млн.
Коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 407,8. При этом в США на 1 млн жителей скончались 1771 человек, Индии – 150, Бразилии – 1877.
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