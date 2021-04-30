В России заявили об отсутствии ограничений в Керченском проливе

В России отреагировали на призыв Европарламента обеспечить мониторинг за свободой судоходства в Керченском проливе.

Российские власти не вводили ограничения для судоходства для торгового и гражданского флота в Керченском проливе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота в пятницу, 30 апреля.

«Ограничений никаких для коммерческих судов нет, торгового и гражданского флота. Никаких ограничений не вводилось. Россия полностью придерживается всех международных норм», – сказал представитель ведомства.

Накануне Европейский парламент призвал Евросоюз обеспечить мониторинг за свободой судоходства в Керченском проливе. Соответствующая рекомендация нашла отражение в резолюции по РФ, принятой депутатами по итогам пленарной сессии Европарламента.

На прошлой неделе сообщалось, что Россия на полгода приостанавливает право иностранных кораблей на движение в трех районах Черного моря.

Ранее стало известно, что Россия перекрыла Керченский пролив для военных и государственных судов Украины и третьих стран, в том числе судов ВМС и морской охраны Украины.

Тэги: Россия, керченский пролив