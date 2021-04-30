Юлия Мендель уходит с поста пресс-секретаря Зеленского – СМИ
Юлия Мендель уходит с поста пресс-секретаря президента, сообщает Бабель со ссылкой на два источника в Офисе президента.
Собеседники издания уточнили, что Мендель сама написала заявление об увольнении.
Кто именно пост пресс-секретаря президента вместо нее, пока неизвестно, отмечает издание.
Один из Telegram-каналов Украинский правды УП. Off the record сообщает, что Мендель может остаться в пресс-службе президента, но на другой должности.
На должности пресс-секретаря Мендель работает почти два года.
Мендель за это время успела отметиться участием в нескольких скандалах.
В сентябре 2019 года появилось видео, на котором корреспондент Радио Свобода Кристофер Миллер пытается задать вопрос Владимиру Зеленскому, однако к нему сразу же подбегает спикер главы государства и силой оттаскивает в сторону, предлагая «выпить кофе».
Перед этим она набросилась на журналиста Сергея Андрушко.
В декабре 2020 года Мендель рассказала, как двумя твитами спасла Украину от краха.
В марте 2021 года она устроила перепалку в Twitter со старшим научным сотрудником Atlantic Council Андерсом Аслундом.
В апреле Мендель раскритиковала закон о функционировании украинского языка и заявила, что пришло время признать наличие в Украине «украинского русского языка».
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