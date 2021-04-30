В ТКГ не видят шансов на пасхальное перемирие
Россия вместо согласования режима тишины на Пасху пытается легитимизировать «Л/ДНР», подчеркнул Алексей Арестович.
Шансы на пасхальное перемирие на Донбассе практически отсутствуют. Об этом заявил советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, сообщает РБК-Украина в пятницу, 30 апреля.
«Шансы практически отсутствуют. Российская сторона попыталась вместо установления действенного режима полного прекращения огня, в очередной раз легитимизировать т.н. «ЛНР/ДНР», следуя своей любимой тактике цейтнота», – сказал Арестович.
Он добавил, что позиция украинской стороны – должны перестать гибнуть люди.
«Это главное и первое условие, прописанное во всех соглашениях, начиная с 2014 года», – подчеркнул он.
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Россия предложила свой проект соглашения по режиму тишины и его контролю, но его не приняли, так как там не были указаны субъекты.
Накануне Путин предложил Зеленскому вести переговоры на Донбассе не с ним, а с представителями «ЛДНР».
Если сейчас будет предложена встреча в Минске, то Украина откажется.