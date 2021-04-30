В ТКГ не видят шансов на пасхальное перемирие

Россия вместо согласования режима тишины на Пасху пытается легитимизировать «Л/ДНР», подчеркнул Алексей Арестович.

Шансы на пасхальное перемирие на Донбассе практически отсутствуют. Об этом заявил советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, сообщает РБК-Украина в пятницу, 30 апреля.

«Шансы практически отсутствуют. Российская сторона попыталась вместо установления действенного режима полного прекращения огня, в очередной раз легитимизировать т.н. «ЛНР/ДНР», следуя своей любимой тактике цейтнота», – сказал Арестович.

Он добавил, что позиция украинской стороны – должны перестать гибнуть люди.

«Это главное и первое условие, прописанное во всех соглашениях, начиная с 2014 года», – подчеркнул он.

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