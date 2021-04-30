ЕС сделает заявление из-за смены руководства Нафтогаза

Управление госпредприятиями должно происходить в полном соответствии с принципами корпоративного управления, отметили в Еврокомиссии.

Руководство Евросоюза всерьез обеспокоено изменениями в руководстве НАК Нафтогаз Украины. По этому поводу будет сделално отдельное заявление. Об этом на брифинге в Брюсселе сказал представитель Еврокомиссии Петер Стано, сообщает Европейская правда в пятницу, 30 апреля.

«На данный момент я могу сказать, что мы серьезно обеспокоены этими последними событиями в Нафтогазе и мы призываем руководство Украины обеспечить, что управление государственными предприятиями происходило в полном соответствии с принципами корпоративного управления», – сказал Стано.

Он добавил, что «вскоре мы выступим с более широкой реакцией в форме заявлении».

Напомним, 28 апреля Кабинет министров отправил в отставку главу Нафтогаза Андрея Коболева. В тот же день этот пост занял Юрий Витренко, который ранее занимал должность исполнительного директора НАК.

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