В России скончался ученый, которого ФСБ обвинила в госизмене
На 78-м году жизни скончался физик Виктор Кудрявцев. Об этом сообщил адвокат Иван Павлов, которая защищал Кудрявцева.
По его словам, год и два месяца, которые ученый провел в СИЗО «Лефортово», «абсолютно подорвали его здоровье».
Павлов также отметил, что дело Кудрявцева – это «пример того, как спецслужбы убивают российскую науку в прямом смысле этого слова».
Бывший сотрудник одного из ведущих ракетных предприятий России, Центрального научно-исследовательского института машиностроения, Виктор Кудрявцев был задержан ФСБ, а затем арестован и отправлен в следственный изолятор летом 2018 года.
Ученого обвинили в государственной измене. В ФСБ утверждали, что он якобы передал секретные сведения бельгийскому университету. Кудрявцев свою вину отрицал и говорил, что действовал в рамках утвержденной на уровне правительства научной программы.
Через год и два месяца ему заменили арест на подписку о невыезде из-за обострения онкологического заболевания. Позже ФСБ прекратила расследование по уголовному делу, поскольку Кудрявцев из-за болезни не мог участвовать в следственных действиях.
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