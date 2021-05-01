В России скончался ученый, которого ФСБ обвинила в госизмене

На 78-м году жизни скончался физик Виктор Кудрявцев. Об этом сообщил адвокат Иван Павлов, которая защищал Кудрявцева.

По его словам, год и два месяца, которые ученый провел в СИЗО «Лефортово», «абсолютно подорвали его здоровье».

Павлов также отметил, что дело Кудрявцева – это «пример того, как спецслужбы убивают российскую науку в прямом смысле этого слова».

Бывший сотрудник одного из ведущих ракетных предприятий России, Центрального научно-исследовательского института машиностроения, Виктор Кудрявцев был задержан ФСБ, а затем арестован и отправлен в следственный изолятор летом 2018 года.

Ученого обвинили в государственной измене. В ФСБ утверждали, что он якобы передал секретные сведения бельгийскому университету. Кудрявцев свою вину отрицал и говорил, что действовал в рамках утвержденной на уровне правительства научной программы.

Через год и два месяца ему заменили арест на подписку о невыезде из-за обострения онкологического заболевания. Позже ФСБ прекратила расследование по уголовному делу, поскольку Кудрявцев из-за болезни не мог участвовать в следственных действиях.

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