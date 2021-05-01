Госсекретарь США едет в Украину

На сайте Государственного департамента США в пятницу появилось сообщение с датами визита Энтони Блинкена в Украину. Он будет в Киеве 5-6 мая.

В программе визита – встреча с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, топ-чиновниками, а также представителями гражданского общества.

Цель приезда Блинкена – выражение поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне агрессии Российской Федерации.

Он также планирует призвать к продолжению институциональных реформ в Украине, в частности, в сфере борьбы с коррупцией. В США считают их ключевыми для обеспечения работы демократических институтов Украины, экономического процветания и евроатлантического будущего.

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