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01:16 01 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Госсекретарь США едет в Украину

На сайте Государственного департамента США в пятницу появилось сообщение с датами визита Энтони Блинкена в Украину. Он будет в Киеве 5-6 мая.

В программе визита – встреча с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, топ-чиновниками, а также представителями гражданского общества.

Цель приезда Блинкена – выражение поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне агрессии Российской Федерации.

Он также планирует призвать к продолжению институциональных реформ в Украине, в частности, в сфере борьбы с коррупцией. В США считают их ключевыми для обеспечения работы демократических институтов Украины, экономического процветания и евроатлантического будущего.

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Тэги: Госсекретарь США
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