Дзюдоистам Ирана запретили участвовать в международных соревнованиях

Международная федерация дзюдо (IJF) дисквалифицировала на четыре года Федерацию дзюдо Исламской Республики Иран.

Таким образом, до 17 сентября 2023 года дзюдоисты Ирана не смогут участвовать в международных соревнованиях.

Срок дисквалификации начался 17 сентября 2019 года, когда произошел инцидент, который и вызвал такое суровое наказание.

На чемпионате мира-2019 в Токио власти Ирана через свою Федерацию дзюдо сняли с соревнований Саида Моллаеи, так как он должен был встретятся с израильтянином Саги Муки.

Кстати, после завершения турнира спортсмен побоялся возвращаться на родину. Сейчас Саид выступает за Монголию и примет участие в Играх-2020 в Токио.

Еще три подобных случая произошли в 2018 году.

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