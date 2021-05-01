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03:23 01 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Власти России запретила въезд в страну главе Европарламента

Российская Федерация ввела санкции против восьми представителей Европейского Союза, в том числе против главы Европарламента Давида Сассоли.

На сайте Министерства иностранных дел РФ отмечается, что санкции ввели в ответ на меры Совета Европы по шести российским гражданам.

В черный список также попали:

член французской делегации в ПАСЕ, докладчик по делу Алексея Навального Жак Мэр;

глава прокуратуры Берлина Йорг Раупах;

глава лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Королевства Швеция Оса Скотт;

зампредседателя Еврокомиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова;

председатель Национального совета по электронным СМИ Латвии (NEPLP) Иварс Аболиньш;

директор Центра государственного языка Латвии Марис Балтиньш;

глава Языкового департамента Эстонии Ильмар Томуск.

Всем им будет запрещен въезд на территорию России.

Трое из этих лиц имеют отношение к установлению истины в деле об отравлении Алексея Навального. Жак Мэр получил от ПАСЕ мандат на въезд в Россию для изучения обстоятельств этого преступления, возглавляемая Осой Скотт лаборатория, наряду с другими, нашла следы «Новичка» в биоматериалах политика, а Йорг Раупах, по мнению российских властей, отказался сотрудничать с ними при расследовании дела Навального.

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Тэги: Россия, Европарламент, запрет на въезд
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