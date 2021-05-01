Власти России запретила въезд в страну главе Европарламента
Российская Федерация ввела санкции против восьми представителей Европейского Союза, в том числе против главы Европарламента Давида Сассоли.
На сайте Министерства иностранных дел РФ отмечается, что санкции ввели в ответ на меры Совета Европы по шести российским гражданам.
В черный список также попали:
член французской делегации в ПАСЕ, докладчик по делу Алексея Навального Жак Мэр;
глава прокуратуры Берлина Йорг Раупах;
глава лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Королевства Швеция Оса Скотт;
зампредседателя Еврокомиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова;
председатель Национального совета по электронным СМИ Латвии (NEPLP) Иварс Аболиньш;
директор Центра государственного языка Латвии Марис Балтиньш;
глава Языкового департамента Эстонии Ильмар Томуск.
Всем им будет запрещен въезд на территорию России.
Трое из этих лиц имеют отношение к установлению истины в деле об отравлении Алексея Навального. Жак Мэр получил от ПАСЕ мандат на въезд в Россию для изучения обстоятельств этого преступления, возглавляемая Осой Скотт лаборатория, наряду с другими, нашла следы «Новичка» в биоматериалах политика, а Йорг Раупах, по мнению российских властей, отказался сотрудничать с ними при расследовании дела Навального.
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